İSTANBUL'DA  UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA  UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İSTANBUL'DA  UYUŞTURUCU OPERASYONU; ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 37 şüpheliye yönelik 37 adrese operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 37 şüpheliye yönelik 37 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bugün sabah 06.00'da Bahçelievler merkezli Bağcılar ve Gaziosmanpaşa'da torbacı tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan 37 şüpheliye yönelik 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona, özel harekat polisi, narkotik köpeği, narkotik şube ekipleri ve polis helikopteri destek verdi. Baskınlarda, çok miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, Bahçelievler Zafer Mahallesi Bahar Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 1.katı ve Gaziosmanpaşa'da Hürriyet Mahallesi 288 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. katına düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

'4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı' iddiasına yalanlama

"4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı" iddiasına yalanlama

 AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Bugün kent genelinde etkili olacak

AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı! Bugün kent genelinde etkili olacak

 Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Bugün öğleden sonra başlayacak kar yağışı 24 saat kalacak

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Bugün öğleden sonra başlayacak kar yağışı 24 saat kalacak
Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Son Dakika Haberleri

Gaziosmanpaşa, Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title