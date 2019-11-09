İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih bölgesinde sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese şafak operasyonu düzenledi.

09.11.2019 07:52 | Son Güncelleme: 09.11.2019 07:54

İSTANBUL bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih bölgesinde sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında içeri girilen dairede polis ekipleri arama yaptı. Aramalar sonucu uyuşturucu madde ve bazı malzemeler bulundu. Adreslerde polisin araması devam ederken, çok sayıda gözaltı olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var
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