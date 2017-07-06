İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

Anadolu Yakası'ndaki 4 ilçede 15 adrese düzenlenen operasyonda, yaklaşık 21 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.



İstanbul Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin desteğiyle Kartal, Pendik, Ümraniye ve Tuzla'daki 15 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.



Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 13 şüpheli gözaltına alınırken, söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 20 kilogram Hint keneviri parçası (skunk), 720 gram kokain, 34 uyuşturucu hap, farklı çaplarda 5 silah, 7 şarjör, 162 fişek, bir miktar para ve sahte olabileceği değerlendirilen 2 nüfus cüzdanı ele geçirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.