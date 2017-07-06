Istanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik'te uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Fatih, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından saat 04.00 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Yenimahalle Mahallesi, Süreyyapaşa Caddesi'nde bulunan bir siteye özel harekat polisleri ile birlikte baskın yapan polis ekipleri 7. katta bulunan bir dairede aramalar yaptı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.