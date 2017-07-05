İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çekmeköy'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi.



Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü binasından saat 04.00 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çekmeköy'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 12 şüpheliyi yakalamak için önceden belirlenen 13 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi. Operasyon kapsamında Mehmet Akif Mahallesi, Cami Sokağı'nda bulunan 3 katlı bir binanın birinci katındaki daireye özel harekat polisleri ile birlikte baskın yapan polis ekipleri dairede aramalar yaptı.



Polis ekipleri ayrıca Nişantepe Mahallesi, Portakal Sokağı'nda bulunan bir gecekonduya da baskın düzenledi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.



- İstanbul