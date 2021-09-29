İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı Esenyurt ve Eyüpsultan'ta yapılan operasyonlarda 52 kilo 500 gram esrar, 4 kilo kokain, 500 gram Hint keneviri, 123 bin 200 adet ecstasy hap ele geçirildi İstanbul'un Esenyurt ve Eyüpsultan ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 52 kilo 500...

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Esenyurt ve Eyüpsultan'ta yapılan operasyonlarda 52 kilo 500 gram esrar, 4 kilo kokain, 500 gram Hint keneviri, 123 bin 200 adet ecstasy hap ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'un Esenyurt ve Eyüpsultan ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 52 kilo 500 gram esrar, 4 kilo kokain, 500 gram Hint keneviri, 123 bin 200 adet ecstasy hap ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16.09.2021 ve 20.09.2021 tarihlerinde Esenyurt ve Eyüpsultan ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda; 52 kilo 500 gram esrar, 4 kilo kokain, 500 gram Hint keneviri, 123 bin 200 adet ecstasy hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet vakumlama ve 1 adet para sayma makinası, 2 adet tabanca, 10 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve 24 adet kartuş ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Son Dakika Haberleri
İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu

İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu

 Camide uyuşturucu kullanan kişi görevliler tarafından sopayla dövüldü! O anlar kamerada

Camide uyuşturucu kullanan kişi görevliler tarafından sopayla dövüldü! O anlar kamerada

 Kıskançlık krizi geçiren itfaiye eri, eşini boğarak öldürdü! Evinin önüne çıkıp 'Karımı öldürdüm polisi arayın' diye bağırdı

Kıskançlık krizi geçiren itfaiye eri, eşini boğarak öldürdü! Evinin önüne çıkıp "Karımı öldürdüm polisi arayın" diye bağırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç
Spor Valentin Rosier Fatih Terim
Tüm Haberler Gazeteler Yemek Tarifleri Hava Durumu Selçuk Bayraktar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 12:33:31. #1.11#