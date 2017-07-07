İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 49 kişi gözaltında

Narkotik polisinin son 10 günde 14 ilçede düzenlediği 7 ayrı uyuşturucu operasyonunda 49 şüpheli gözaltına alındı

Çok sayıda uyuşturucu madde ve silahların ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 49 kişiden 6'sı tutuklandı

Gözaltında bulunan 43 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor



İSTANBUL - İstanbul polisi tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik son on günde 14 ilçede düzenlenen 7 ayrı operasyonda biri yabancı uyruklu 49 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 10 günde Fatih, Pendik, Bayrampaşa, Esenler, Zeytinburnu, Beylikdüzü, Başakşehir, Eyüp, Küçükçekmece, Avcılar, Şişli, Tuzla, Kartal ve Ümraniye'de 7 ayrı operasyona imza attı.

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Bir süredir takip ettiği uyuşturucu kaçakçılarına eş zamanlı baskınlar düzenleyen polis, operasyonlarda 10 kilo kokain, 18 kilo 523 gram Hint keneviri, 2 buçuk kilo sentetik Cannabinoid, 337 adet ecstacy hap, ermemiş saksıda dikili 30 kök Hint keneviri, 282 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 15 kutu amonyak, madde bulaşıklı materyaller, hassas terazi ile 1 adet kalaşnikof marka silah, 8 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet şarjör, bu silahlara ait 380 adet fişek, başka şahıslar adına düzenlenmiş sahte kimlikler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 85 bin 600 Amerikan Doları ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 49 kişi gözaltına alındı.

Saksıda Hint keneviri, fare zehriyle bonzai türü uyuşturucu

Polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gecekondudaki evin bahçesinde saksıda yetiştirilen 30 kök Hint kenevirleri dikkat çekti. Hint kenevirlerini yetiştirdiği belirlenen bir başka adreste ise tarım ilacı ve fare zehrinden üretilen 'bonzai' türü uyuşturucu madde de ele geçirildiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen biri yabancı uyruklu 6 uyuşturucu taciri, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 43 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.