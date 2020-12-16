İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 42 gözaltı

- İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 42 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik son iki günde 11 ilçede düzenlenen operasyonlarda 42 şüphelinin yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleriyle birlikte önceki gün ve dün uyuşturucu satıcılarına yönelik 11 ilçede operasyon düzenledi. Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Ataşehir, Beyoğlu, Güngören, Maltepe, Ümraniye ve Şişli'de çok sayıda adrese baskın yapan ekipler, 'sokak satıcısı' ve 'torbacı' diye tabir edilen toplam 42 şüpheliyi gözaltına aldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda, söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Toplamda 16 kilo 135 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN