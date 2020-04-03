İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
İstanbul, Güncel

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 885 bin hap, 205 kilo katı ve sıvı olmak üzere metamfetamin ile yüklü miktarda skunk ve kokainin de aralarında olduğu toplam piyasa değeri 35 milyon lirayı bulan uyuşturucu madde ele geçirildi.

03.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:25
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 885 bin hap, 205 kilo katı ve sıvı olmak üzere metamfetamin ile yüklü miktarda skunk ve kokainin de aralarında olduğu toplam piyasa değeri 35 milyon lirayı bulan uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu uyuşturucularla bağlantılı 9'u yabancı uyruklu 52 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 45 günde kent genelinde 14 farklı operasyona imza attı.

Operasyonlarda 12 uyuşturucu çetesi çökertildi. Bağcılar, Başakşehir, Bahçelievler, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Fatih, Kağıthane, Küçükçekmece ve Silivri'de düzenlenen operasyonlarda, daralı ağırlığı 177 kilo gelen 885 bin hap, 205 kilo katı ve sıvı olmak üzere metamfetamin, 58 kilo kimyasal katkı malzemeleri, 44 kilo skunk, 37 kilo 946 gram kokain, 21 kilo 140 gram marihuana türü uyuşturucu, 10 kilo 200 gram eroin, 10 kilo 590 gram bonza ile 6 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

VİRÜS NEDENİYLE EVLERE SERVİS UYUŞTURUCU HAP

Uyuşturucu hap satışı yapan bir uyuşturucu çetesini teknik ve fiziki takibe alan sivil Narkotik Masası Polisleri, sokaklarda satış yapan çete üyelerinin KOVİD-19 salgınının yayılması ile birlikte evlere motosikletlerle uyuşturucu hap servisi yaptığını tespit etti. Uyuşturucu maddeleri küçük poşetler içerisinde adreslere servis eden çete üyesi motosikletli kuryeler gizli bir şekilde takibe alındı ve adreslere uyuşturucu maddeleri servis ettikleri saptandı. 20 farklı adresten dağıtım yapan çeteye düzenlenen operasyonda toplam ağırlığı 177 kilogram olan 885 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN 41'İ TUTUKLANDI

İstanbul'un 10 farklı ilçesinde 14 ayrı operasyonla çökertilen çetelere düzenlenen baskınlarda toplam 52 şüpheli yakalandı. 41 çete üyesi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda ayrıca 205 kilogram uyuşturucu ham maddesi Metamfetamin, 44 kilogram "Hibrit Esrar" olarak adlandırılan Skunk maddesi, 37 kilo 946 gram Kokain, 10 kilo 200 gram Eroin, 21 kilo 140 gram Marihuana, 10 kilo 590 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin 35 milyon lira olduğu belirtildi.

ELE GEÇEN UYUŞTURUCU MADDELER VE SİLAHLAR SERGİLENDİ

Baskınların düzenlendiği adreslerde; altı ruhsatsız silah, 129 mermi ve uyuşturucu ticaretinden kullanılan malzemeler bulundu. Operasyonlarda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Polisler, sergilenen uyuşturucu haplarla "Evde Kal" yazarak salgına karşı dikkat çekici mesaj verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına 'Aşı bulunur' yazısı astı Haberler
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına "Aşı bulunur" yazısı astı
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu Haberler
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haberler
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok
Karantinadan kaçanlar 'aranan-kayıp' listesine eklenecek Haberler
Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış Haberler
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Hakan Aygün sosyal medyadaki 'Ey IBAN edenler' paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'kampanya' cevabı: İBB devletin ta kendisidir
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli...
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay 'Koronavirüslüyüm' diyerek polise tükürdü
Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? 3 vakanın anlattıkları tüyler ürpertti
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
Koronavirüs nedeniyle kapılar kapatılınca 40 bin yabancı çay işçisi gelemiyor! 100 milyon dolar Türkiye'ye...
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Ebru Yaşar Haluk Levent Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Milli Polis Avrupa
Şu an buradasınız: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2020 16:30:27. #1.14#
title