İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da dört ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.
17.09.2019 08:45
İstanbul'da dört ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik Kadıköy başta olmak üzere şehrin Anadolu yakasında bulunan Ataşehir, Sultanbeyli, ve Ümraniye ilçelerine operasyon düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com