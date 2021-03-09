İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 30 KİŞİYE GÖZALTI KARARI (1)

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, örgüt faaliyeti çerçevesinde ve ya iştirak halinde uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit...