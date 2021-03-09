İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 30 KİŞİYE GÖZALTI KARARI (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 30 KİŞİYE GÖZALTI KARARI (1)

09.03.2021 08:53 | Son Güncelleme: 09.03.2021 08:58
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 30 KİŞİYE GÖZALTI KARARI (1)

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, örgüt faaliyeti çerçevesinde ve ya iştirak halinde uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit...

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, örgüt faaliyeti çerçevesinde ve ya iştirak halinde uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Bülent Ersoy Hakan Taşıyan Ayşegül Çınar Rasim Öztekin
Spor Mustafa Er Mesut Özil Caner Erkin Mete Kalkavan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 30 KİŞİYE GÖZALTI KARARI (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 08:58:39. #1.15#
title