İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı İstanbul'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneştepe Mahallesi'ndeki bir evde ve evin önündeki arabada uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, M. E, M. E. ve K. E'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin baskın anında pencereden dışarı dökmeye çalıştığı 480,75 gram bonzai ve esrar ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen 2 cep telefonuna el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan toplam 22 kayıtları bulunduğu öğrenilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA