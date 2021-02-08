Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheli gözaltında
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Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheli gözaltında

08.02.2021 15:48 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:52
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheli gözaltında

Son dakika gündem haberi... İSTANBUL'da genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 7 kilo 240 gram uyuşturucu madde ve 166 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlileri, dün "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere baskın düzenledi. Baskınlarda 7 kilo 29 gram bonzai,125 gram esrar, 39 gram sentetik kannabionid, 17 gram kokain, 16 gram eroin, 14 gram metamfetamin, 4 adet ecstacy, 162 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız silah, 32 adet fişek, 1 adet cep telefonu, 21 bin 945 lira ve 20 dolar ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Fotoğraf)


Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheli gözaltında
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheli gözaltında
Son dakika haberleri! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheli gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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