Son dakika... İstanbul'da 4 ayrı ilçede 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı
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Son dakika... İstanbul'da 4 ayrı ilçede 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika... İstanbul'da 4 ayrı ilçede 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İSTANBUL'da 4 ilçede sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İSTANBUL'da 4 ilçede sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye, Küçükçekmece, Kartal ve Bayrampaşa'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve bazı adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 151 gram bonzai, 165 gram metamfetamin, 4,5 gram esrar, 2,4 gram kokain, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 885 lira ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


Son dakika... İstanbul'da 4 ayrı ilçede 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika... İstanbul'da 4 ayrı ilçede 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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