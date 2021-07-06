Uyuşturucu operasyonu
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Uyuşturucu operasyonu

Anadolu Ajansı / Atilla Sevil - Haberler | Güncel

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında İstanbul genelinde önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda ekipler özel eğitimli narkotik köpekleriyle adreslerde arama yaptı.

Farklı adreslerde düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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