İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, yurt dışından gelen bir tırda 56 kilo 780 gram esrar ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, yurt dışından gelen bir tırda 56 kilo 780 gram esrar ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balkanlar'dan yurda giriş yapan ve içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu öğrenilen bir tırı, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan itibaren takibe aldı.

Polis ekipleri, Çatalca'da durdurdukları tırın şoförünü gözaltına aldı.

Tırda yapılan aramada 56 kilo 780 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şoför, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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