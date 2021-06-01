İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 30 adrese baskın düzenlendi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 30 adrese baskın düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 23 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın yaptı.

Operasyon sırasında farklı adreslerde çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Baskın yapılan adreslerde detaylı arama çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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