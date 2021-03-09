İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

09.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:42
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Narkotik ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda 13 şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyon için sabah saatlerinde harekete geçen ekipler Şişli, Beşiktaş, Fatih, Üsküdar, Eyüpsultan, Beykoz, Zeytinburnu, Sarıyer ve Beyoğlu ve Tokat ilinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 30 şahıstan 13'ü yakalanırken, 5 kişinin ise halen cezaevinde olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin 12 kişiye yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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