İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

29.09.2020 08:05 | Son Güncelleme: 29.09.2020 08:08
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Kağıthane, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Sancaktepe, Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

Kağıthane, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Sancaktepe, Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 62 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, ekipler özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor.

Çok sayıda silah ve çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda, 65 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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