İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

14.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:40

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Kartaltepe Mahallesi'nde Hint keneviri yetiştirilip uyuşturucu madde imalatı yapıldığı yönünde bilgi alan ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Sertaç S. ve Önder G. gözaltına alındı.

Burada yapılan aramada, 16 saksıya dikili 28 kök Hint keneviri, 553 gram esrar, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 16 fişek, askı kilo kantarı, özel lamba, havalandırmalı sera ve kimyasal sıvılar ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sertaç S. tutuklandı. Önder G. hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandı.

Kaynak: AA