İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

12.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:42

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, 800 gram skunk, 96,3 gram esrar ile uyuşturucudan elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Mahallede 25 Ekim'de uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine durdurulan araçtaki Hakan A. ve Abdurrahman Y'nin üzerinde 15,6 gram uyuşturucu madde buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheliyle irtibatlı olduğu belirlenen Gamze E. ve Levent H. de düzenlenen operasyonla yakalandı. Levent H'nin arabasında yapılan aramada, 370 pakette 800 gram skunk ve 80,7 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdurrahman Y. ve Levent H. tutuklanırken, Hakan A. ve Gamze E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA