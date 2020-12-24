Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 123 kilo esrar ve binlerce hap ele geçirildi
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Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 123 kilo esrar ve binlerce hap ele geçirildi

24.12.2020 11:00 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:16

Son dakika haberler: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 123 kilo esrar, 45 bin hap ve 161 kilo kenevir bitki parçaları ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 123 kilo esrar, 45 bin hap ve 161 kilo kenevir bitki parçaları ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu ticareti yapan zanlıları tespit etti. İlçede uyuşturucu satan şahısları ve adresleri belirleyen emniyet ekipleri, önceki gün operasyonun düğmesine bastı. Operasyonda 161 kilo 700 gram hint keneviri bitki parçaları, 123 kilo 420 gram toz halinde esrar, 45 bin extacy hap ve 1 tabanca ile bu silaha ait mermiler ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucular ile bağlantılı olduğu belirlenen M.E. (22), M.Ş. (36) ve N.S. (34) adlı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 123 kilo esrar ve binlerce hap ele geçirildi
Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 123 kilo esrar ve binlerce hap ele geçirildi
Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 123 kilo esrar ve binlerce hap ele geçirildi
Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 123 kilo esrar ve binlerce hap ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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