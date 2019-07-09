İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Fatih'te 40 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA