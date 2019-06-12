İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinin yakınında uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 8 Haziran'da düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen Yunus S. ve Nihat Ç. ile uyuşturucu almak için pazarlık yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 751 gramı toz, 2 kilo 170 gramı ot olmak üzere 2 kilo 921 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 6 cep telefonu ve uyuşturucu satışından kazanıldığını değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Nihat Ç. tutuklanırken, Yunus S. adli kontrol tedbirleri uygulanarak, diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA