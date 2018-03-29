İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Esenyurt, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Esenler olmak üzere 9 ilçede uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Haklarında yakalama kararı bulunduğu belirtilen bu kişiler gözaltına alınarak sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.