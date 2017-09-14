İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

Ümraniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ümraniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bazı mahallelerde tespit edilen çok sayıda adrese özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.



Polis helikopterinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında, ekipler özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor.



Topağacı Mahallesi Sertkaya Sokağı'nda bulunan bir binadaki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtilen operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.