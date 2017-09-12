İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 8 kişi gözaltına alındı.



Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Tarlabaşı Bulvarı, Dolapdere Caddesi ile Hacıahmet, Piyalepaşa ve Yenişehir mahalleleri bölgesindeki 7 adrese, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona, Güven Timleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve motorize polis ekipleri ile polis helikopteri de destek verdi.



Operasyon çerçevesinde, Sıraselviler Caddesi Çiçekçi Harman Sokak'taki bir dairede, narkotik köpeği "Maya"nın da katılımıyla arama yapıldı. "Maya"nın tepki vermesi üzerine bir dolabı arayan polis ekipleri, dolabın üst kısmına saklanmış bir miktar uyuşturucu buldu.



İstiklal Mahallesi Ali Kabuli Caddesi'ndeki gecekonduya da baskın yapan ekipler, kaçmak isteyen bir kişiyi evin yan sokağında yakaladı.



Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş bir miktar uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.



Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.