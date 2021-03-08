Son dakika haberi! İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA: 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İSTANBUL'da 6 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 56 kilo 975 gram eroin, 17 kilo 745 gram marihuana, 3 kilo 650 gram afyon sakızı, 1 adet uzun namlulu silah ve 3 adet silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Operasyon anları kameraya yansırken, ele geçirilen uyuşturucu ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 26 Şubat ve 05 Mart tarihleri arasında Sancaktepe, Büyükçekmece, Avcılar, Kağıthane, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis ekipleri tarafından baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalara narkotik dedektör köpeği 'Gold' da katıldı. Yapılan operasyonda 56 kilo 975 gram eroin, 17 kilo 745 gram marihuana, 3 kilo 650 gram afyon sakızı, 680 gram uyarıcı hap, 230 gram kokain, 128 gram metamfetamin, 84 kök hint keneviri, 220 gram hint keneviri bitkisi, kaleşnikof marka uzun namlulu silah ve şarjör, hassas terazi, öğütücü, 3 tabanca ve 108 fişek ele geçirildi. Baskınlarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Görüntü dökümü

-----------------------Baskın anı görüntüleri-Baskında dedektör köpeğin arama görüntüleri-Ele geçirilen uyuşturucu ve malzemelerin görüntüleri-Sergiden görüntüler

-Genel ve detaylar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Bağış