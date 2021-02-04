Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

04.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:36

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler, Bayrampaşa ve Esenyurt'ta uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından 26-28 Ocak'ta belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 26 kilo 900 gram eroin, 22 kilo 680 gram metamfetamin, 17 kilo 860 gram aseton, 1 kilo 320 gram hidroklorik asit ele geçirildi.

Operasyonda N.D. ile Suriye uyruklu H.K. ve A.D.E.B. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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