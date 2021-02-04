Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler, Bayrampaşa ve Esenyurt'ta uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Polis yaptığı çalışmanın ardından 26-28 Ocak'ta belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 26 kilo 900 gram eroin, 22 kilo 680 gram metamfetamin, 17 kilo 860 gram aseton, 1 kilo 320 gram hidroklorik asit ele geçirildi.
Operasyonda N.D. ile Suriye uyruklu H.K. ve A.D.E.B. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı