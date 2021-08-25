İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından getirilen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında geçen hafta Büyükçekmece, Avcılar, Bağcılar ve Sarıyer'de düzenlenen 4 operasyonda, 6'sı yabancı uyruklu, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 120 kilo 300 gram sıvı eroin, 5 kilo 420 gram esrar, 15 kilogram metamfetamin, 1 kilo 138 gram kokain, 13 kutu aseton, 3 hassas terazi ve 2 pres makinesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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