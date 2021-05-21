İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN / İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/ İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da geçen çarşamba günü düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

 


İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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