İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Hasan YILDIRIM-Özgür EREN / İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/ İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da geçen çarşamba günü düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı