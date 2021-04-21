İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 4 operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 4 operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından getirilen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 9 Mart ile 20 Nisan arasında Bağcılar, Şişli, Esenyurt ve Zeytinburnu'nda düzenlenen 4 operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 30 kilogram metamfetamin, 7 kilo 700 gram kokain, 33 kilogram skunk, 5 kilogram eroin, 2 kilo 400 gram esrar, 41 bin lira, 3 hassas terazi ve 1 tabanca ile 10 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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