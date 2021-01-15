Uyuşturucu operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı
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Uyuşturucu operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı

15.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:27

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13-14 Ocak'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından düzenledikleri baskınlarda 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.S'nin 2 yıl 1 ay, M.Y'nin 1 yıl 8 ay, Ö.Ş'nin 2 yıl 1 ay, S.B'nin ise 2 yıl 7 ay 7 gün uyuşturucu madde imal veya ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 10 kilo 800 gram afyon sakızı ve 45 gram esrar ele geçirildi.

Aynı tarihlerde Pendik, Çekmeköy ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüklerinin yaptığı operasyonlarda da 29 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 563 gram esrar, 54 gram metamfetamin, 33 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram eroin, 1 gram kokain, 65 uyarıcı hap, 3 ruhsatsız tabanca, 17 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin 70 lira ile 902 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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