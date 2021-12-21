İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlının yakalandığını ve 237 kilogram eroinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul'da 19 Aralık'ta Çatalca, Küçükçekmece ve Ümraniye'de yapılan operasyonlarda 151 kilogram esrar, 14 kilogram eroin, 20 Aralık'ta Esenyurt'ta yapılan operasyonda, 223 kilogram eroin ele geçirildi. 15 kişi gözaltında. Kahraman polislerimize tebrikler."

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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