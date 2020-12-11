İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI; KOKAİNİ DON KİŞOT VE KÖLE ISAURA KİTAPLARINA EMDİRMİŞLER
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI; KOKAİNİ DON KİŞOT VE KÖLE ISAURA KİTAPLARINA EMDİRMİŞLER

11.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:49
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI; KOKAİNİ DON KİŞOT VE KÖLE ISAURA KİTAPLARINA EMDİRMİŞLER

İSTANBUL'da kargo merkezine düzenlenen operasyonda Don Kişot ve Köle Isaura kitaplarına emdirilmiş 4 kilo 212 gram kokain ele geçirildi.

İSTANBUL'da kargo merkezine düzenlenen operasyonda Don Kişot ve Köle Isaura kitaplarına emdirilmiş 4 kilo 212 gram kokain ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen salı Bağcılar ve Büyükçekmece'de iki ayrı kargo merkezinden yurt dışına uyuşturucu madde gönderileceği bilgisini aldı. Kargo merkezlerine operasyon düzenleyen polis ekipleri içeride hassas burunlu narkotik köpeği Kuki eşliğinde arama yaptı. 

KOKAİNİ KİTAPLARA EMDİRMİŞLER

Kargo merkezlerinde yapılan aramalarda Avusturya'ya gönderilmek üzere hazırlanmış ısıtıcıların içerisinde gizlenmiş 963 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Diğer kargo şirketinde yapılan aramalarda ise Avusturya'ya gönderilecek olan 2 kitaba hassas burunlu narkotik köpeği "Kuki" tepki verdi. Durumdan şüphelenen polis ekipleri kitapları incelemeye aldı. Yapılan detaylı inceleme ve testlerde Don Kişot ve Köle Isaura kitaplarına emdirilmiş vaziyette 4 kilo 212 gram kokain maddesi tespit edildi. Kitap sayfalarına özel yöntemlerle emdirilmiş kokainin yine özel ve kimyasal yöntemlerle sayfalardan ayrıştırılarak satışa sunulmak istendiği öğrenildi. Olayla ilgili şüpheli 4 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

ÇOK SAYIDA İLÇECE OPERASYONNarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde çok sayıda operasyon daha gerçekleştirdi. 4 Aralık günü Sabiha Gökçen Havaalanında düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2  kişi gözaltına alındı. Valizlerinde yapılan aramalarda 8 kilo 500 gram afyon sakızı ele geçirildi. 2 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Geçtiğimiz salı günü de polis ekipleri Zeytinburnu ve Bağcılar'da uyuşturucu çoğaltım merkezi olarak kullanıldığı değerlendirilen iki adrese gerçekleştirilen operasyonlarda 2 kişiyi gözaltına aldı,  35 kilo 532 gram sentetik kannabinoid maddesi, 378 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hint keneviri bitkisi, Çok sayıda şeffaf kilitli poşet ve çeşitli aparatlar ele geçirildi. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Maltepe ilçesi merkezli Ümraniye ve Sultanbeyli ilçelerinde düzenlenen operasyonda ise 11 kişi gözaltına alındı, 5 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 5 kişi tutuklandı.

Görüntü dökümü-----------------Sergiden ve kitaplardan görüntü-Operasyonlardan polis kamerası görüntüleri

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları kamerada
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları kamerada
Eğitimde ve öğrenci başarısında en etkili yöntem olan 'geri bildirim' için özel el kitabı hazırlandı
Eğitimde ve öğrenci başarısında en etkili yöntem olan "geri bildirim" için özel el kitabı hazırlandı
İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Başak Dizer Yıldız Tilbe
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Kylian Mbappe Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI; KOKAİNİ DON KİŞOT VE KÖLE ISAURA KİTAPLARINA EMDİRMİŞLER - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 15:52:00. #1.15#
title