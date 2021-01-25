İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA; 4 KİŞİ TUTUKLANDI
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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA; 4 KİŞİ TUTUKLANDI

25.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:59
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA; 4 KİŞİ TUTUKLANDI

İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 50 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ve 18 bin sentetik hap ele geçirildi.

İSTANBUL'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 50 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ve 18 bin sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken, operasyon anları kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçıları ve satıcılarına yönelik  22 ve 24 Ocak'ta Bahçelievler, Zeytinburnu ve Küçükçekmece'de operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamın baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 34 kilo 800 gram toz esrar, 18 bin 592 gerica sentetik hap, 16 kilo sentetik kannabionid, 450 gram fubinaca, 3 kilo 500 gram kimyasal madde ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Baskın yapılan adreslerdeki şüpheliler E.I., M.K., F.S.S. ve İ.P. yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sergilendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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