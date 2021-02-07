İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA
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İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

07.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:03
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

İstanbul'da dün düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 5 kilo 764 gram uyuşturucu madde, 50 litre kimyasal madde, 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul'da dün düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 5 kilo 764 gram uyuşturucu madde, 50 litre kimyasal madde, 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 37 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anları da kameraya yansıdı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlileri dün "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. İstanbul geneli düzenlenen operasyonlarda toplam 37 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 kilo 571 gram esrar, 1 kilo 339 gram sentetik kannabinoid, 172 gram eroin, 49 gram metamfetamin, 17 gram kokain, 192 kök hint keneviri, 50 adet ecstasy, 50 Litre kimyasal madde, 1 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 40 adet fişek, 2 adet şarjör, 616 gr beyaz ve yeşil renklerde narkotik madde, 5 adet içerisinde sıvı bulunan bidon, 1 adet içerisinde sıvı bulunan şişe, 2 adet tüp, 1 adet havalandırma ünitesi, 8 adet zaman ayarlayıcı, 2 adet havalandırma motoru, 6 adet elektronik cihaz, 9 adet reflektör, 3 adet ayaklı vantilatör, 1 adet termometre, 1 adet ph metre, 1 adet kılıç, 5 adet aydınlatma lambası, 1 adet karbondioksik cihazı, 3 adet makas, çok sayıda kullanılmış saksı ve toprağı ve 15 bin 305 lira para ele geçirildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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