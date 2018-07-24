İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçen hafta, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Sultangazi'de 3 ayrı operasyon yapıldı.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 322 kilo 850 gram skank, 37 kilo 620 gram eroin, 1 kilo 250 gram metamfetamin, 500 gram afyon sakızı, 36 bin kaptagon hapı, 5 tabanca, 172 mermi, 31 bin 600 lira ile 6 bin 610 avro, 200 dolar ve 1 sahte kimlik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 şüphelinin tamamı tutuklandı.