Son dakika haber... İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen maddeler sergilendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen maddeler, Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3-20 Aralık'ta 9 ilçede yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 11 şüphelinin ise emniyetteki sorguları sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 238 kilogram eroin, 199 kilogram esrar, 30 kilogram bonzai ve 21 kilo 900 gram metamfetamin ile 546 bin ecstasy hap, Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde basın mensuplarına gösterildi.

Öte yandan kent genelinde yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 63 bin 739 şüpheliden 6 bin 120'sinin tutuklandığı belirtildi.

Aramalarda ise 6 ton 727 kilogram uyuşturucu ile 5 milyon 930 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği öğrenildi.