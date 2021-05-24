İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 6 ilçede çok sayıda adrese yapılan operasyonlarda 5'i yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 6 ilçede çok sayıda adrese yapılan operasyonlarda 5'i yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı. Operasyon anı kameraya yansırken, ele geçirilenler sergilendi.

Alına n bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 17 - 22 Mayıs tarihleri arasında 6 ilçede çok sayıda adrese baskın yaptı. Yürütülen soruşturma kapsamında 'torbacı' olarak tabir edilen 'sokak satıcılarına' ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beşiktaş, Kartal ve Üsküdar ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si kadın 8'i erkek olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ikisi İran, 3'ü ise Türkmenistan uyruklu olduğu belirtilirken, baskınlarda hasat edilmiş daralı ağırlığı 170 gram gelen sihirli mantar, saksılara dikili halde 10 adet mayalanmaya bırakılmış olmak üzere toplam 20 adet sihirli mantar, 8.15 gr esrar, 217 gr sentetik kannabinoid, 247.2 gr eroin, 4 kilo 586 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan düzeneğe ait materyaller, 6 namlu ucu açılmış ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 11 av tüfeği, 5 adet otomatik kurusıkı uzi, çeşitli ebatlarda 145 fişek ile şarjör ve aparatlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca 390 lira, 9 bin İran Riyali, 14 Azerbaycan Manatı paraya el konuldu. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakkında 'adli kontrol' hükümleri uygulandı. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

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