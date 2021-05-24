İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-22 Mayıs arasında Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beşiktaş, Kartal ve Üsküdar'da uyarıcı madde imal eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyonlarda 3'ü Türkmenistan, 2'si İran uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta bir eve düzenlenen baskında halüsinasyona sebep olan hasat edilmiş 70 gram "sihirli mantar", 10 adet saksıya dikili halde, 10 adet nohutlarla mayalanmaya bırakılmış olmak üzere toplam 20 adet "sihirli mantar" ele geçirildi. Adreste bulunan 2'si İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Diğer adreslere düzenlenen baskınlarda yapılan aramalarda ise 4 kilo 586 gram metamfetamin, 8.15 gram esrar, 217 gram sentetik kannabinoid, 247.2 gram eroin, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan düzeneğe ait materyaller, 6 adet namlu ucu açılmış ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 11 adet av tüfeği, 5 adet otomatik kurusıkı Uzi, 145 adet çeşitli ebatlarda fişek, şarjör ve aparatlar ile 390 lira, 9 bin İran Riyali, 14 Azerbaycan Manatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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