Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu: 4 gözaltı
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Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu: 4 gözaltı

18.03.2021 22:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:54

Son dakika haberi: İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu: 4 gözaltı Başakşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram extazy hap ve 40 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu: 4 gözaltı

İSTANBUL - Başakşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram extazy hap ve 40 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu maddeler ile bağlantılı 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de bulunan Ayakkabıcılar Sanayi sitesinde önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Ayakkabı imalathanesine yapılan operasyonda 8 kilogram extazy hap ve hap üretiminde kullanılan 500 bin adet ham madde ile 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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