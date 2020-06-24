İstanbul'da uyarıların ardından kuvvetli yağmur başladı İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağmur bugün Büyükçekmece ilçesi başta olmak üzere yeniden başladı.

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağmur bugün Büyükçekmece ilçesi başta olmak üzere yeniden başladı. Zaman zaman etkili olan sağanak yağmurun gün boyunca etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü de İstanbul'da etkili olacak olan kuvvetli yağmura karşı uyarmıştı.

İstanbul'da dün etkili olarak hayatı felç eden kuvvetli yağmur, bugün yeniden başladı. Büyükçekmece ilçesi'nden giriş yaparak etkili olan sağanak yağmur karşısında sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Sağanak yağmurun gün boyunca etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü de İstanbul'da etkili olacak olan kuvvetli yağmura karşı uyarmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA