11.08.2019 14:59

İSTANBUL'DA UYARILARA RAĞMEN KURBANLARINI AÇIK ALANLARDA KESTİLER (Havadan görüntülerle)

Haber- Kamera: Ali AKSOYER/ İstanbul, (DHA)

Kurban Bayramının ilk gününde, yapılan tüm uyarılara rağmen açık alanlarda kurban kesimleri yapıldı. Başakşehir'e bağlı Altınşehir'de boş bir alanda vatandaşlar yol kenarlarında satılan kurbanlıklarını aldıktan sonra 15-20 metre uzaklıkta, sağlıksız koşullarda kurbanlarını kestiler. Kurban kesimi gün boyu devam etti.

Kaynak: DHA