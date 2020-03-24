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Bağcılar, Başsavcı, İstanbul, Güncel

İstanbul'da utandıran görüntü; şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL'da yaşlı adamı durduran bir genç, zorla maske takarak başına kolonya döktü.

24.03.2020 20:27 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:27
İstanbul'da utandıran görüntü; şüpheli gözaltına alındı
İSTANBUL'da yaşlı adamı durduran bir genç, zorla maske takarak başına kolonya döktü. Sosyal medyada yayılan görüntü, büyük tepki topladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından, olayın şüphelisi gözaltına alındı.

Ankara'daki görüntünün ardından İstanbul'da da benzer bir olay yaşandı. Yaşlı bir adamı durduran gençler,  zorla maske takarak başına kolonya döktü. "Virüsün birini bulduk" diyen kişi, gitmek isteyen yaşlı adamı "Bak lan buraya" diyerek zorla durduruyor. "Virüs vakasına yakalanmış. Acil müdahale timi geldi" diyerek yaşlı adama maske takan kişi, başına da kolonya döküyor. "Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun" diyen kişi yaşlı adamı gönderiyor.

"BABAM ENGELLİ, ŞİZOFRENİ RAHATSIZLIĞI VAR"

Videonun yayılması üzerine yaşlı adam İhsan Ö.'nün oğlu Ahmet Ö. sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Babasının şizofreni rahatsızlığı olduğunu belirten Ahmet Ö., "Kardeşlerim, videodaki kişi benim babam engelli, şizofreni rahatsızlığı var bu görüntüden etkilendiği için bir haftadır kaldırtmaya çalışıyordum ama artık yetişemedim.  Videoyu çeken şahsa ulaşmaya çalıştım oralı bile olmadı. Babaannem ve dedem ağlamaktan kahroldu" dedi.

"KORKTUĞUNDAN DOLAYI 'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM 'DİYOR" Ahmet Ö., "Bir de babama bu görüntülerle ilgili şikayetçi olursanız oğlunu yok ederiz diye tehditte bulunmuşlar. Sosyal medyada inanmayanlar çıkar diyerekten gizliden videosunu çektim lütfen bu konunun takipçisi olun. Babamın kanuni olarak cezai ehliyeti yoktur bizim için korktuğundan dolayı 'şikayetçi değilim 'diyor. Sosyal hayatında ve aile hayatında babamızın her zaman yanındayız bütün bu olanlarla ilgili yarın savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağız lütfen Allah rızası için destek olun" ifadesini kullandı.Ahmet Ö., hukuki destek istediğini de kaydetti.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTIİstanbul Bağcılar'da yaşlı bir vatandaşı durdurarak zorla maske takan ve başına kolonya döken kişi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.Görüntüleri inceleyerek kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli Osman K.'yı gözaltına aldı. Osman K. sağlık kontrolünün ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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