İSTANBUL'DA UTANDIRAN GÖRÜNTÜ; GÖZALTINA ALINAN KİŞİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL'da yaşlı adama maske takarak başına kolonya döken kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İSTANBUL'da yaşlı adama maske takarak başına kolonya döken kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul'da yaşlı bir adamı durduran kişi, zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntüler büyük tepkiye neden oldu.Görüntüleri inceleyerek kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli Osman K.'yı gözaltına aldı. Osman K. sağlık kontrolünün ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Osman K. sorgusunun ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Karakoldan çıkarılarak polis aracına bindirilen Osman K., "Amca arkadaşımız. Şaka yapıyoruz birbirimize. Pişmanım" diye konuştu. Adliyeye sevk edilen Osman K. savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA