İstanbul'da ünlü markalara ait gümrük kaçağı 577 kol saati ele geçirildi - Haberler
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İstanbul'da ünlü markalara ait gümrük kaçağı 577 kol saati ele geçirildi

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
İstanbul'da ünlü markalara ait gümrük kaçağı 577 kol saati ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan getirildiği belirlenen ünlü markalara ait 577 kol saati ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan getirildiği belirlenen ünlü markalara ait 577 kol saati ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kaçak yollarla yurda sokulan lüks markalara ait kol saatlerini piyasaya sürdürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kadıköy'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ünlü markalara ait 577 kol saati bulundu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
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Haber: İstanbul'da ünlü markalara ait gümrük kaçağı 577 kol saati ele geçirildi - Haberler
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