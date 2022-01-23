İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara verildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörleri ile yaptığı görüşmeler sonrası İstanbul'daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
(İHA)