İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörleri ile yaptığı görüşmeler sonrası İstanbul'daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

(İHA)

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