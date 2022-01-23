İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara verildi

İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörleri ile yaptığı görüşmeler sonrası İstanbul'daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ali Yerlikaya, Üniversite, İstanbul, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title