İSTANBUL'DA ULAŞIMDA YENİ ZAMLAR

10.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:48

İSTANBUL'da ulaşımda ada vapuru, marmaray ve Havaist seferlerine zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan zam sonrası ücretler şu şekilde oldu;

Marmaray tam parkur 5.70'den 7.75 TL'ye. En düşük ücret 2.60'dan 3.50'a, indirimli öğrenci 1.25'den 1.70, indirimli 2 1.85'ten 2.50'yetam parkur öğrenci 2.75'ten 3.50, öğretmen 4'ten 5.40'a çıktı.Metrobüste ise en kısa mesafe (1 durak) tam bilet 1.95'ten 2.50'ye, öğrenci 1.45'ten 1.55'e çıktı.34 durak ve sonrası tam bilet 3.85'ten 5.20'ye, öğretmen 2.10'dan 2.85'e, öğrenci 1.25'ten 1.70'e yükseldi.

- Adalar seferleriİDOBostancı Kabataş 11'den 15 TL'yeİndirimli öğretmen 6 TL 8 TLÖğrenci 4.30'dan 6 TL'ye

Kabataş-Beşiktaş-AdalarTam bilet 12.50'den 14 TL'yeİndirimli öğretmen 9 TL'den 14'TL'yeÖğrenci 6.30'dan 10.50'ye

Bostancı Adalar Tam 7 liradan 12 TL'yeİndirimli öğretmen 5TL'den 9 lirayaÖğrenci 4 TL'den 7 liraya,

Şehir Hatları AdalarTam 5.20 TL'den 10 TL'yeÖğretmen indirimli 2.10'dan 7 TL'yeÖğrenci 1.20'den 5 TL'ye çıktı

-Aktarma

Ada Kartlı Tam 6, aktarma 3.75 oldu.

-Havalimanına giden Havaist otobüsleri ise 5.20'den 7 TL'ye çıktı.

Kaynak: DHA