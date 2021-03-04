İstanbul'da ulaşımda yaş sınırı kalktı (2)
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İstanbul'da ulaşımda yaş sınırı kalktı (2)

04.03.2021 16:04 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:12
İstanbul'da ulaşımda yaş sınırı kalktı (2)

İSTANBUL'da toplu ulaşımda yaş sınırı kalktı.

İSTANBUL'da toplu ulaşımda yaş sınırı kalktı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında, "65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabileceği" kaydedildi. Alınan kararla ayrıca, aynı yaş grupları için sokağa çıkma süresi 3 saatten 4 saate yükseltildi.

İstanbul'da koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu ulaşım kullanımında kısıtlama getirilmişti. Yeni kontrollü normalleşme önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması kaldırıldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda bugün itibarıyla  "65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabileceği" açıklandı.

 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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